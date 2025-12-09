Зеленский раскрыл, что сказал на первой встрече с Путиным про Крым

Украина не сможет вернуть Крым, у страны нет сил для этого, признал Владимир Зеленский. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне глава США Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО».

Зеленский отметил, что действительно мог позволить себе такие высказывания. Вместе с тем, добавил он, в настоящее время его слова не актуальны.

«Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — разъяснил украинский лидер.

Напомним, что первая и, на данный момент, последняя личная встреча Путина и Зеленского состоялась 6 лет назад в Париже в формате Нормандской четверки.