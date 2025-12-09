Врача уволили за слова, что пациенту с ожирением «поможет только Освенцим»

Старший врач государственной больницы Хорн в Нижней Австрии был уволен после того, как, по сообщениям сотрудников, сделал крайне оскорбительное высказывание в адрес пациента с ожирением, заявив, что «здесь поможет только Освенцим», пишет Daily Mail.

Инцидент вызвал возмущение среди медицинского персонала и органов здравоохранения. Первоначально дело рассматривалось внутри учреждения, однако вскоре переросло в крупный скандал, о котором сообщили местные СМИ.

Государственное агентство здравоохранения подтвердило увольнение врача по итогам внутреннего расследования. Представитель агентства Маттиас Хофер заявил, что меры были приняты незамедлительно после получения информации.

«Сотрудник был немедленно отстранен. После расследования трудовой договор был расторгнут с немедленным вступлением в силу», — отметил Хофер.

Пока неизвестно, столкнется ли уволенный врач с дальнейшими профессиональными или юридическими последствиями. В Австрии действуют строгие законы, запрещающие нацистскую идеологию, символику и любые оправдания нацизма.