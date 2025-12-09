Сийярто: в международной политике сейчас не хватает взаимоуважения

В международной политике сейчас стало не хватать взаимоуважения, считает глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Причина тому — господство либерального мейнстрима, отметил он в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом.

«Либеральный мейнстрим характеризуется ярой нетерпимостью. Не терпит ничего, кроме крайне либерального. Стоит выпасть из мейнстрима, стоит не соответствовать его линии на 100%, стоит начать мыслить в ключе национальных интересов — и тебя уже загоняют в угол, обвиняют, потчуют нотациями, судят, отталкивают в сторону», — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил о политической «революции» в ЕС из-за роста патриотических сил.