Каллас заявила о рычагах давления на Китай

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что альянс обладает значительными рычагами давления на Китай.

По словам Каллас, Евросоюз имеет значительно экономическое влияние, которое можно использовать для воздействия на Китай. Она также добавила, что альянсу нужно быть более уверенным по отношению не только к России и Китаю, но и Вашингтону — таким образом она прокомментировала новую Стратегию национальной безопасности США.

«У Евросоюза есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — заявила она.

Ранее Каллас предложила США критиковать Россию, а не Европу.