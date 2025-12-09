Уиткофф обратился к Киеву по вопросу территорий

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обратился к властям Украины по вопросу утраченных территорий. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно информации издания, во время переговоров в Женеве Уиткофф призывал представителей Украины отказаться от претензий на утраченные территории. При этом издание утверждает, что на этой встрече спецпосланник Трампа сосредоточился именно на вопросе территорий.

В свою очередь, зять президента США Джаред Кушнер, который также присутствовал на переговорах, уделял больше значения позиции Украины. Источник утверждает, что он сопровождает Уиткоффа по личной просьбе последнего.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Напомним, что 2 декабря Уиткофф и Кушнер прилетали в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Позже Путин объяснил, почему их встреча продлилась пять часов.