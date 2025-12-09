Пока вы не уснули: странное заявление Трампа о Крыме и тайна пролетевшего над Британией НЛО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп сделал странное заявление о Крыме

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение Крымом, отметив, что полуостров со всех сторон омывается океанами, и обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот подтолкнул украинские власти к отказу от полуострова.

Раскрыта тайна пролетевшего над Британией НЛО

В британском графстве Девон местные жители наблюдали необычное явление на небе, которое они приняли за корабль пришельцев. По словам очевидцев, от объекта исходил яркий столб света, сообщает The Sun.

Минобороны прокомментировало крушение Ан-22

Минобороны России подтвердило факт крушения своего военно-транспортного самолета в Ивановской области, пишет ТАСС. Самолет Ан-22 потерпел крушение в ходе облета после того, как был проведен ремонт. Подчеркивается, что авиакатастрофа произошла в пустынной местности.

Россиянам напомнили о двухэтапном росте тарифов ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в 2026 году стоимость коммунальных услуг будет повышена дважды: в начале года на фоне роста НДС с 20 до 22 процентов, а затем в октябре. Об этом сообщает News.ru.

Брижит Макрон попала в очередной громкий скандал

Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала после того, как оскорбила активисток, которые выступают против изнасилований. Об этом пишет The Sun.

Таксистам в России готовят новый запрет

Депутаты Госдумы РФ направили на рассмотрение министру транспорта Андрею Никитину законопроект о такси. Если документ получит одобрение, то таксисисты не смогут останавливаться на стоянку дворах многоквартирных домов более чем на пять минут.

В России предлагают «проиндексировать» взятки

В России предложили увеличить сумму мелких взяток. Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что порог в 10 тысяч рублей для мелких взяток следует повысить как минимум в пять раз из-за растущей инфляции, передает «Абзац».

Бывший завод General Motors в России возобновляет работу

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге готовится к перезапуску конвейера после 10-летнего простоя. Предприятие, расположенное в посёлке Шушары, объявило массовый набор персонала.

Самая многообещающая экзопланета подвела ученых

Новые наблюдения за экзопланетой TRAPPIST-1e, вращающейся вокруг холодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1, не подтвердили наличие атмосферы, способной поддерживать жидкую воду, сообщает журнал The Astrophysical Journal Letters.

Стали известны кандидаты на пост главного тренера "Динамо"

По информации источника, консультативный совет московского "Динамо", представил свой список потенциальных главных тренеров команды. В него вошли: Станислав Черчесов, Заур Тедеев и Андрей Талалаев.

