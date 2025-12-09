Сын бывшего украинского министра юстиции и экс-министра энергетики Германа Галущенко обучается в одном из самых дорогих частных колледжей Швейцарии, где год обучения с проживанием стоит около 200 тысяч долларов. Об этом сообщают украинские СМИ, отмечая, что эти расходы не отражены в декларациях чиновника.

Максим Галущенко посещает College Alpin International Beau Soleil — элитное заведение в Альпах, которое в разное время заканчивали члены монарших семей и знаменитости. По данным журналистов, за неполные четыре года учебы на сына было потрачено около 700 тысяч долларов, что многократно превышает задекларированные доходы его отца. Герман Галущенко был отправлен в отставку в ноябре на фоне громкого коррупционного скандала в энергетическом секторе.

Эта история стала очередным примером того, как дети украинской элиты получают образование и живут за границей, в то время как в стране продолжается конфликт. Ранее аналогичные случаи освещались в отношении семей президента Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко и других высокопоставленных лиц. Эксперты не исключают, что публикация данной информации может быть предвестником уголовного преследования бывшего министра.