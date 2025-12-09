Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен причинила Европе вреда больше, чем кто-либо другой.

Об этом в интервью телеканалу RT заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Что касается мадам фон дер Ляйен, я думаю, что она причинила больше вреда Европе, чем кто-либо другой. Под ее руководством Европа стала гораздо менее безопасным местом, чем раньше. Гораздо менее конкурентоспособным, чем раньше", - сказал венгерский министр.

По словам Сийярто, Брюссель закрывает глаза на коррупцию в руководстве Украины, потому что сам погряз в коррупции.

Урсула фон дер Ляйен назвала Путина «хищником»

"Коррупция, которая существует в Брюсселе, объясняет, почему Брюссель не поднял вопрос о коррупции в Киеве", - отметил он, напомнив об обвинениях, выдвинутых в отношении бывшего еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса и бывшей главы внешнеполитической службы ЕС Фредерики Могерини.

"То, как мадам фон дер Ляйен отвлекла внимание от европейской конкурентоспособности, мира в Европе, важной роли Европы в мировой политике и мировой экономике, это действительно исключительно", - считает глава МИД Венгрии.