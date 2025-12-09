Чтец по губам: Зеленский пожаловался Стармеру на Трампа

Эксперт в чтении по губам Никола Хиклинг заявила, что Владимир Зеленский пожаловался на президента США Дональда Трампа во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Express.

По словам Хиклинг, когда Зеленский поприветствовал Стармера рукопожатием, он сделал «краткое, но проникновенное замечание» по поводу своих попыток завершить конфликт на Украине. При этом, эксперт также считает, что Зеленский выглядел особенно взволнованным.

В ответ на замечание Зеленского Стармер заявил, что «они докопаются до сути» во время этой встречи.

«В отличие от Вашингтона. Будем надеяться на это», — передает ответ Зеленского Хиклинг.

После этого Стармер выразил Украине твердую поддержку, а также пообещал, что Лондон будет помогать Киеву и на переговорах.

В словах Трампа о Зеленском заметили «черную метку»

«Если должно быть прекращение огня, то это должно быть справедливое и долгосрочное прекращение огня. Вот почему так важно, чтобы мы неоднократно излагали принцип, что то, что касается Украины, касается только Украины», — заявил он.

Напомним, что 8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи со Стармером и рядом других европейских лидеров. Позже стало известно, что темой их встречи стали гарантии безопасности.