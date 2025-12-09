Зеленский назван «джокером в колоде» в списке самых влиятельных лидеров от Politico

Президент Украины Владимир Зеленский не вошел в топ-10 списка самых влиятельных лидеров по версии издания Politico, заняв 14 место.

В списке Зеленского назвали «джокером в колоде». Издание напомнило о его февральской ссоре с президентом США Дональдом Трампом, которая оказалась «разрушительной».

«Мало кто верил, что отношения можно восстановить, но, к чести украинского лидера, это произошло», — написало Politico.

В свою очередь президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в топ-5 ежегодного рейтинга европейского издания. Трампа признали наиболее влиятельной фигурой, Путина же поставили на пятое место.

Второе место в рейтинге заняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третье — канцлер Германии Фридрих Мерц, четвертое — Марин Ле Пен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте оказались на седьмом и восьмом местах соответственно. Замыкают десятку рейтинга премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Британии Кир Стармер.