В словах Трампа о Зеленском заметили «черную метку»

Слова президента США Дональда Трампа о том, что на Украине давно не было выборов — «черная метка» для украинского лидера Владимира Зеленского, считает политолог-американист Малек Дудаков.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Слова Трампа — это "черная метка" для Зеленского. Ясно, что его американцы рассматривают как недоговороспособного и будут, скорее всего, пытаться каким-то образом поменять. Если смогут заставить Киев каким-то образом провести выборы, я думаю, что будет оказываться колоссальное давление на офис Зеленского для того, чтобы он сам на второй срок не пошел», — сказал Дудаков, добавив, что США будет искать более договороспособную фигуру.

Конфликт Киева и Вашингтона будет усугубляться в ближайшее время, так как Зеленский не хочет отходить от власти, считает политолог.

Трамп оскорбил Зеленского

Ранее Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Украине пора провести президентские выборы, так как у жителей страны должен быть такой выбор.

«Прошло много времени. Все не слишком хорошо. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — говорил американский лидер.

Трамп допустил, что по итогам голосования победу может одержать и действующий президент Украины.