ЕС готовится украсть 115 млрд евро у России: что известно на текущей момент
Европейские страны намерены уже в ближайшее время разморозить до 115 млрд евро российских активов в Европе для помощи Украине. Что известно о заключении этой сделки, и кто готов принять в ней участие, в материале «Рамблера».
Ранее Рада приняла бюджет Украины на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). При этом Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха, оказывая давление на Бельгию. Однако, по данным СМИ, представители Бельгии отказались выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear.
Тема российских активов обсуждалась в ходе переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне, пишет Times.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уже в ближайшие дни может быть достигнута договоренность о выделении Украине 115 млрд евро за счет замороженных российских активов. Эта сумма включает и 10 млрд долларов, хранящихся на счетах в Великобритании, сказано в публикации.
В свою очередь, по информации осведомленных источников газеты Politico, Япония в ходе встречи министров финансов стран G7 в Токио отклонила предложение Евросоюза стать участником этой сделки.
Таким образом, Япония не согласилась на требование Бельгии, которая настаивает, что страны G7, не входящие в ЕС, также должны предоставить Украине кредит, используя деньги России. При этом несколько чиновников заявили, что позиция Японии связана с возражениями США, отмечает издание.
На этом фоне экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью журналу American Conservative заявил о том, что для реализации американского плана по мирному урегулированию ситуации на Украине необходимо полностью прекратить поддержку Киева.
«Нам нужно все это прекратить. Все. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку», — констатировал он.
А зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский отметил, что Владимир Зеленский хочет любой ценой сохранить свою власть, а также «все наворованное за эти годы у своего народа», пишет ТАСС.
«А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта анти-Россия, заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства (…) История станет им за это безжалостным судьей», — констатировал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, проведя переговоры, как с Киевом, так и с Москвой. При этом 7 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о своем разочаровании во Владимире Зеленском из-за того, что тот так и не ознакомился с инициативой США.