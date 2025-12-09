ЕС готовится украсть 115 млрд евро у России: что известно на текущей момент

Европейские страны намерены уже в ближайшее время разморозить до 115 млрд евро российских активов в Европе для помощи Украине. Что известно о заключении этой сделки, и кто готов принять в ней участие, в материале «Рамблера».

Ранее Рада приняла бюджет Украины на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). При этом Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха, оказывая давление на Бельгию. Однако, по данным СМИ, представители Бельгии отказались выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear.

Тема российских активов обсуждалась в ходе переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне, пишет Times.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уже в ближайшие дни может быть достигнута договоренность о выделении Украине 115 млрд евро за счет замороженных российских активов. Эта сумма включает и 10 млрд долларов, хранящихся на счетах в Великобритании, сказано в публикации.

В свою очередь, по информации осведомленных источников газеты Politico, Япония в ходе встречи министров финансов стран G7 в Токио отклонила предложение Евросоюза стать участником этой сделки.

«Япония дала понять, что не может использовать замороженные российские активы на сумму около 30 млрд долларов, находящиеся на ее территории, для выдачи кредита Украине», — пояснили источники издания в дипломатических кругах ЕС.

Таким образом, Япония не согласилась на требование Бельгии, которая настаивает, что страны G7, не входящие в ЕС, также должны предоставить Украине кредит, используя деньги России. При этом несколько чиновников заявили, что позиция Японии связана с возражениями США, отмечает издание.

На этом фоне экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью журналу American Conservative заявил о том, что для реализации американского плана по мирному урегулированию ситуации на Украине необходимо полностью прекратить поддержку Киева.

«Нам нужно все это прекратить. Все. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку», — констатировал он.

А зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский отметил, что Владимир Зеленский хочет любой ценой сохранить свою власть, а также «все наворованное за эти годы у своего народа», пишет ТАСС.

«А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта анти-Россия, заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства (…) История станет им за это безжалостным судьей», — констатировал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, проведя переговоры, как с Киевом, так и с Москвой. При этом 7 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о своем разочаровании во Владимире Зеленском из-за того, что тот так и не ознакомился с инициативой США.