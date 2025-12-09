Трамп все знает: в США сделали шокирующее заявление о найденных пришельцах

Никита Бородкин

Президент США Дональд Трамп лично видел снимки трупов пришельцев и обломков их кораблей, а также получил информацию о том, что инопланетяне скрещивались с людьми. Как сообщает aif.ru, об этом заявил советник рабочей группы Конгресса по НЛО Дэвид Груш.

Трамп все знает: в США сделали шокирующее заявление о найденных пришельцах
© РИА Новости

По его словам, члены действующей администрации «прекрасно осведомлены об этом». Груш не исключает, что Трамп вскоре может стать «самым значимым лидером в мировой истории», публично раскрыв имеющуюся у Вашингтона информацию о внеземных существах. При этом «доказательства» американский политик получил еще во время первого президентского срока.

Советник рабочей группы добавил, что ранее все политики, американская армия и даже NASA отрицали, что люди контактировали с инопланетной жизнью или находили внеземные технологии, однако это не соответствует действительности.