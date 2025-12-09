Трамп все знает: в США сделали шокирующее заявление о найденных пришельцах

Президент США Дональд Трамп лично видел снимки трупов пришельцев и обломков их кораблей, а также получил информацию о том, что инопланетяне скрещивались с людьми. Как сообщает aif.ru, об этом заявил советник рабочей группы Конгресса по НЛО Дэвид Груш.

По его словам, члены действующей администрации «прекрасно осведомлены об этом». Груш не исключает, что Трамп вскоре может стать «самым значимым лидером в мировой истории», публично раскрыв имеющуюся у Вашингтона информацию о внеземных существах. При этом «доказательства» американский политик получил еще во время первого президентского срока.

Советник рабочей группы добавил, что ранее все политики, американская армия и даже NASA отрицали, что люди контактировали с инопланетной жизнью или находили внеземные технологии, однако это не соответствует действительности.