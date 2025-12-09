Политолог-американист Павел Дубравский считает, что президент США Дональд Трамп начал выступать за проведение выборов на Украине, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского. Об этом сообщает News.ru.

Ранее в интервью Politico Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он ответил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить выборы, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.

«Дела идут не очень хорошо. <…> Думаю, сейчас самое время провести выборы», - подчеркнул президент США.

Дубравский считает, что Трамп сделал эти заявления «в рамках политики давления на Киев». По его словам, если Трамп через пару недель вспомнит о коррупционном скандале, это будет означать, что на Украину началось серьезное давление.

Трамп сделал странное заявление о Крыме