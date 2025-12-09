Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Европе ужасна и ставит под угрозу будущее континента.

"Я получаю доклады, которые вы никогда не увидите. То, что происходит с Европой, - ужасно. Я считаю, что это ставит под угрозу ту Европу, которую мы знаем. Европа могла бы быть совершенно другой", - сказал Трамп в интервью газете Politico.

По его словам, народы стран Европы должны с этим "что-то сделать". Американский лидер сослался на высокий уровень преступности и ситуацию в сфере миграции как на ключевые проблемы, способствующие, по его мнению, дестабилизации европейских государств.