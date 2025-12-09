Трамп: дни президента Венесуэлы Мадуро «сочтены»

Дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сочтены». Как сообщает президент США Дональд Трамп, об этом он заявил в интервью Politico.

Напомним, что в ноябре Трамп уже заявлял о том, что дни Мадуро во главе Венесуэлы заканчиваются, но говорил, что Вашингтон не собирается устраивать войну с Каракасом.

«Его дни сочтены», — вновь сказал американский президент.

При этом лидер Штатов в этот раз не дал четкого ответа на вопрос, можно ли ожидать наземного вторжения в Венесуэлу — он не хочет «подтверждать или же исключать такой вариант».

В последние месяцы США стягивают в Карибское море военные силы. Вашингтон оправдывает свое военное присутствие в регионе борьбой с наркоторговлей — в сентябре и октябре Белый дом неоднократно использовал вооруженные силы для уничтожения катеров, якобы перевозивших наркотики. 29 ноября американский лидер объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой — по информации СМИ, тогда истек срок для безопасного выезда Мадуро из страны.