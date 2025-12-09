Трамп сделал резкое заявление по поводу членства Украины в НАТО

В ходе интервью изданию Politico президент США Дональд Трамп заявил, что в Североатлантическом альянсе давно не рассматривали возможность вступления Украины. По его словам, это понимание существовало задолго до прихода к власти Владимира Путина. Трамп подчеркнул, что сейчас украинская сторона активно настаивает на членстве, однако исторически такая перспектива не поддерживалась странами НАТО.

Американский лидер проиллюстрировал свою мысль, сославшись на первую встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой. «Когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу две вещи. Я хочу вернуть Крым, и мы будем членом НАТО". Трамп указал: "Он сказал это не очень любезно. Знаете, он отличный продавец».

Этот эпизод, по мнению президента США, демонстрирует прямолинейную позицию Киева, которая, однако, не соответствует давним неформальным договорённостям внутри альянса.

Данное заявление напрямую связано с так называемым «мирным планом Трампа», одним из ключевых условий которого является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Как отмечается, Киев не соглашается на это требование, рассматривая членство в альянсе как стратегическую цель и гарантию будущей безопасности. Таким образом, позиция Вашингтона, озвученная президентом, актуализирует дискуссию о реалистичности устремлений Украины и возможных компромиссах в рамках урегулирования конфликта.

Ситуация остаётся предметом напряжённых международных обсуждений.