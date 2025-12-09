«Рубио оказался в стороне»: в команде Трампа нарастает напряжение

«Комсомольская правда» рассказала, что глава США Дональд Трамп сделал выбор в пользу своего вице-президента Джей Ди Вэнса в переговорах по Украине. По версии газеты, госсекретарь Марко Рубио, больше поддерживающий Украину, оказался в стороне.

Американские и европейские СМИ ранее писали, что после публикации мирного плана по Украине в администрации Трампа обострилась борьба за власть. С одной стороны закулисной борьбы находятся Вэнс и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который разработал план по Украине совместно с российской стороной. Рубио - их оппонент.

По версии СМИ, даже в публичном сообщении Рубио о плане по Украине были «признаки тлеющего конфликта»: вскоре после того, как документ был опубликован, госсекретарь США не стал называть его планом и охарактеризовал его лишь как «список возможных идей».

И Вэнса, и Рубио называют потенциальными кандидатами в президенты США от Республиканской партии. Вэнс считается идеологическим продолжением Трампа и выступает за более сдержанную внешнюю политику. Рубио поддерживает НАТО и выступает против России и Китая.

«Комсомольская правда» отмечает, что Вэнс считается жестким критиком Европы. Рубио, напротив, лучше относится к Европе и одобряет санкционное давление на Россию.

«Вице-президент США и госсекретарь играют для Украины роли плохого и хорошего полицейского. Конечно, оба согласовывают все свои шаги с шефом», - подчеркивается в статье.

По версии газеты, сейчас тактика «хорошего полицейского» стала лишней. На фоне успехов ВС РФ «ястреб-госсекретарь оказался сбоку».

В одной команде с Уиткоффом на переговорах оказался зять Трампа Джаред Кушнер, а для Рубио «не осталось места». В то же время в СМИ появилась информация, что Рубио «считает тему Украины неперспективной для своего политического будущего и сосредоточился на отношениях с Венесуэлой».

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал газете, что Вэнс - самый популярный политик среди республиканцев после Трампа. Опросы предсказывают, что он получит около 50 процентов голосов на республиканских праймериз 2028 года. Рассматривается сценарий, при котором Рубио станет напарником Вэнса (вице-президентом) для «соблюдения баланса».