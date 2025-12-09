Экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что вероятность побега Владимира Зеленского является крайне низкой. Об этом пишет NEWS.ru.

Для отъезда у главы киевского режима нет ни предпосылок, ни реальных вариантов, считает политик.

По его мнению, ключевым фактором является потенциальная возможность достижения компромисса с администрацией Трампа.

Зеленский, по словам экс-нардепа, внутри страны получит поддержку парламента, так как он поделится властью с олигархами.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому пора взять себя в руки и начать соглашаться на предложения, которые выдвигаются по урегулированию конфликта на Украине.