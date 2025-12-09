Каллас ответила на критику Трампа

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала обвинения лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в ограничении свободы слова в ЕС провокацией. Об этом пишет The Guardian.

«Мне представляется, что эти заявления являются провокацией», — сказала Каллас.

Ранее Трамп заявил, что ситуация в Европе является «ужасной» и ставит под угрозу будущее континента.

Трамп счел конфликт на Украине самой неотложной проблемой в Европе

Кроме того, он утверждал, что из-за нынешней миграционной политики Европы многие государства континента со временем могут перестать быть жизнеспособными.