Каллас ответила на критику Трампа

Каллас назвала критику ЕС от Трампа «провокацией»
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала обвинения лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в ограничении свободы слова в ЕС провокацией. Об этом пишет The Guardian.
«Мне представляется, что эти заявления являются провокацией», — сказала Каллас.
Ранее Трамп заявил, что ситуация в Европе является «ужасной» и ставит под угрозу будущее континента.
Кроме того, он утверждал, что из-за нынешней миграционной политики Европы многие государства континента со временем могут перестать быть жизнеспособными.