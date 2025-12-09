Владимир Зеленский может в любой момент вывести вооруженные силы Украины из Донбасса, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) венгерский аналитик Золтан Кошкович, комментируя отказ главы киевского режима идти на уступки по территориям.

Мысль о том, что Зеленский якобы не может оставить Донбасс, смехотворна, поделился совей точкой зрения автор публикации.

«От него ждут, что он прикажет своим войскам уйти с этой территории. Он может сделать это прямо сейчас», — отметил Кошкович.

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В тот же день украинские СМИ сообщили о том, что глава киевского режима вновь отказался идти на уступки по территориям.

Зеленский рассказал о согласии по статусу Донбасса

По информации Axios, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Речь шла о том, что такая ситуация раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев основным препятствием для заключения мирной сделки.