Трамп сделал странное заявление о Крыме

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение Крымом, отметив, что полуостров со всех сторон омывается океанами, и обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот подтолкнул украинские власти к отказу от полуострова.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

«Каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: «О, как же красив Крым! Вау!» Он окружен океаном, и только небольшой участок суши соединяет его с основной частью», - объяснил Трамп.

Он также добавил, что «там отличная погода и все самое лучшее».

«А Обама заставил их отказаться от Крыма», - подчеркнул он.

Ранее в интервью журналисту Марку Левину Трамп также говорил о красоте Крыма и подчеркивал, что полуостров «находится в океане».

Трамп назвал главное преимущество России над Украиной

Крым, расположенный в северной части Черного моря и омываемый с северо-востока Азовским морем, стал частью России после референдума, проведенного в 2014 году. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Однако Украина не признала результаты голосования.