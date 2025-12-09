Простым решением для США является нормализация отношений с Россией и объявление полного нейтралитета.

Такой совет Вашингтону по украинскому конфликту дал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на странице в соцсети X.

«Простым решением для Вашингтона является нормализация двусторонних отношений с Москвой, объявление полного нейтралитета, отказ от продажи оружия воюющим сторонам и полный отказ от обмена разведданными с кем-либо», — заявил он.

Ранее Кошкович заявил, что Зеленский пытается сорвать мирное соглашение с Россией, чтобы выиграть время. По его мнению, украинский лидер хочет затянуть мирный процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе США и американские ястребы смогут «каким-то образом саботировать» усилия Трампа.