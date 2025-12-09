Трамп назвал мэра Лондона ужасным человеком

Президент США Дональд Трамп, говоря о миграционной проблеме, назвал мэра Лондона Садика Хана отвратительным.

"Я очень любил Париж. Но теперь он совсем другой. Если вы посмотрите на Лондон, там мэр по фамилии Хан. Он ужасный мэр. Он некомпетентный мэр, но, кроме того, он ужасный, злобный, отвратительный мэр. Я считаю, что он проделал ужасную работу, - сказал он в интервью газете Politico. - Я люблю Лондон. И мне тяжело видеть, что происходит. Как вы знаете, мои корни в Европе <...>. Они позволяют людям просто приезжать и не проходить проверки".

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.