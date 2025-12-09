Во Франции заявили о недостойном поведении Брижит Макрон

Жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, назвавшую фемактивисток «мерзкими идиотками», раскритиковали французские политики. Как пишет портал Closer, некоторые депутаты заявили, что Брижит Макрон не достойна быть первой леди.

На выходных Брижит Макрон посетила выступление актера Ари Абиттана в Париже. Ранее он столкнулся с обвинениями в насильственных действиях сексуального характера. Его выступления несколько раз срывали активистки.

Видео с участием Брижит Макрон, снятое за кулисами, широко распространилось в соцсетях. На записи слышно, как первая леди пытается успокоить комика перед выходом на сцену: «Если там есть какие-то мерзкие идиотки, мы их выгоним», - смеется она, а затем добавляет: «Особенно бандитов в масках».

Слова Брижит Макрон вызвали шквал критики «по всему политическому спектру», отмечает Closer. Марин Тонделье, национальный секретарь партии «Зелёные», назвала их «чрезвычайно серьезными». Она считает, что «первая леди не должна говорить такие вещи». По мнению Тонделье, нельзя утверждать, что «женщины, осуждающие преступления против других женщин», представляют собой проблему.

Депутат от Социалистической партии Айда Хадизаде назвала эти высказывания «недостойными и прискорбными». Орели Труве из «Непокоренной Франции» заявила, что Брижит Макрон «как минимум должна извиниться».

Представитель республиканцев Аньес Эврен назвала высказывания Брижит Макрон «крайне сексистскими».

«Первая леди меня довольно сильно удивляет», - призналась она.

В окружении Брижит Макрон заявили, что слова первой леди стоит воспринимать как «критику радикальных методов тех, кто, надев маски, срывает выступления Ари Абиттана».