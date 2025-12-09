Объявление войны с русским языком на Украине стало крупной ошибкой Киева, так как соответствующие меры не способствуют единству бывшей советской республики, пишет The Spectator.

«Война Украины с русским языком — ошибка», - поделилась своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания напомнила, что Киев лишил русский язык защиты, предусмотренной Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

По мнению журналистки, культурные борцы внутри Украины и за рубежом приветствовали это как победу, хотя на самом деле этот шаг затрагивает интересы миллионов русскоязычных украинцев, разделяет страну.

В статье речь идет о том, что соответствующий шаг бывшей советской республики станет «самоубийственным».

Говоря об исключении Верховной радой русского из перечня языков, подлежащих защите, официальный спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в Российской Федерации проведут анализ финального текста документа об этом. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что в Москве уже давали оценку проводимой Киевом принудительной дерусификации. Захарова отметила, что такой политический курс все чаще в последнее время дает сбои и вызывает обратный эффект.