Трамп назвал самую неотложную проблему в Европе на данный момент

Украинский конфликт является самой неотложной проблемой в Европе на данный момент. Об этом в ходе интервью для газеты Politico заявил президент США Дональд Трамп.

© Газета.Ru

Глава государства отказался считать противостояние Москвы и Киева лишь одной из многих проблем в Европе.

«Я бы сказал <...> самая неотложная [проблема]», — сказал хозяин Белого дома.

По его мнению, конфликт на Украине мог бы перерасти в мировую войну. Трамп добавил, что такое развитие событий было предотвращено благодаря его избранию президентом США.

Также американский лидер обратил внимание, что страны Европы не справляются должным образом с решением большой проблемы в виде украинского кризиса.

5 декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о наличии противоречий между американской администрацией и европейскими чиновниками. В документе отмечается, что чиновники из стран Европы имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. При этом в своих надеждах они опираются на «нестабильные правительства меньшинств», многие из которых топчут принципы демократии в попытке подавить оппозицию.