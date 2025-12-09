Мелания Трамп «впала в ярость» из-за телефонного разговора сына

Первая леди США Мелания Трамп «впала в ярость» после того, как были обнародованы подробности общения ее сына Бэррона с пастором Стюартом Кнехтли. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Irish Star.

По данным издания, о своем «долгом ночном телефонном разговоре» с сыном президента США рассказал в подкасте George Janko Show пастор Стюарт Кнехтл, у которого 2,4 миллиона подписчиков в TikTok. По его словам, они говорили о Боге и Бэррона интересовали божественные «сны и откровения».

«Я сказал: «Послушай, Бэррон, обычно я не принимаю это за доказательство». Но у меня есть друг в Африке, который является свидетелем того, как тысячи мусульман приходят к Христу через сны и откровения», - приводит издание слова Кнехтла.

Пастор отметил, что Бэррон назвал это «очень интересным моментом».

Мелания Трамп и Илон Маск могут лишиться гражданства из-за нового закона

При этом, по данным инсайдеров в Белом доме, мать Бэррона - первая леди США Мелания Трамп - пришла в ярость, когда узнала «о нарушении неприкосновенности частной жизни ее сына».

«Она считает, что личная жизнь ее семьи священна. Что это? Это предательство», - констатировал он.

При этом инсайдеры сообщили, что Мелания Трамп была настолько задета словами пастора, что пригрозила ему «последствиями».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал первый указ после 43-дневного шатдауна - приостановки работы американского правительства. Этим документом стал проект его жены Мелании по финансовой помощи детям в приемных семьях «Поощряя будущее». Согласно инициативе, дети из приемных семей в США будут получать специальные стипендии на образование.