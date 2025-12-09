Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести президентские выборы. Об этом американский лидер сказал в интервью изданию Politico.

В ходе беседы журналистка спросила у Трампа, не считает ли он, что Украине следует провести выборы главы государства. Президент США напомнил, что с последнего голосования «прошло много времени», а сейчас все «не особо хорошо».

«Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — добавил политик.

Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, заняв пост на пятилетний срок. Новые выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, однако украинские власти отказались от голосования, сославшись на военное положение и мобилизацию. В результате Зеленский потерял свою легитимность в мае 2024 года.

В феврале 2025 года Трамп уже заявлял о необходимости провести президентские выборы на Украине. Тогда он назвал Зеленского «диктатором».