Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила Соединенным Штатам критиковать Россию или социальную сеть Х вместо Европы, комментируя новую стратегию нацбезопасности США. Ее слова приводит «Европейская правда».

Таким образом она отреагировала на содержание стратегии, где Европа критикуется за подавление оппозиции и свободы слова. Каллас заявила, что «жила под автократическим режимом» и точно может сказать, что Евросоюз является «самой сутью свободы».

«Поэтому каждое подобное проявление критики в отношении свобод должно быть направлено в другом направлении. Возможно, в отношении России, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, или на X или Twitter, как мы знаем, где это фактически также запрещено», – заявила Каллас.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.