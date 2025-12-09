Лукашенко призвал одну страну к переговорам

Литве необходимо начать переговоры с Белоруссией, если Вильнюс хочет добиться нормальных отношений с Минском.

К этому соседнюю страну призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет», — сказал он. По словам главы государства, Минск готов выстраивать нормальные отношения по всем направлениям.

Он также обратил внимание, что представители Литвы «гвалтом кричат» об оставленных после закрытия границы в Белоруссии грузовиках. Президент рассказал, что они были доставлены на стоянки, где находятся под охраной. При этом он отметил, что белорусские власти готовы выкупить скоропортящиеся грузы и подчеркнул, что к решению этого вопроса не нужно привлекать Россию, США или Украину, так как вопрос лежит в плоскости отношений двух стран.

Ранее в Литве объявили режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с контрабандой. Согласно постановлению, эта проблема представляет «угрозу интересам национальной безопасности» республики.