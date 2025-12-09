Предсказавший «конец истории» Фукуяма объяснил феномен Трампа

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Дональд Трамп стал президентом США, так как американцам не нравится перспектива продолжительного мира. Об этом Фукуяма рассказал в недавнем интервью.

В 1992 году была опубликована книга Фукуямы «Конец истории и последний человек». В ней он рассказал о концепции «конца истории» - состояния равновесия, к которому мир может прийти из-за распространения либеральной демократии. «Конец истории» в представлении Фукуямы означает прекращение идеологических столкновений и глобальных войн.

В новом интервью Фукуяма заявил, что Трамп пришел к власти в США в результате восстания людей против «слишком хорошей жизни». Трамп, по его мнению, стал «нарушителем спокойствия», которого ждали американцы.

«Он [Трамп - прим.ред] говорит, что хуже не было никогда, что США уничтожаются изнутри, что страна стала неузнаваема. Все эти утверждения абсурдны», - подчеркнул философ.

В качестве примера он привел Германию 1930-х годов, пережившую проигрыш в Первой мировой войне, гиперинфляцию и экономический крах. По словам Фукуямы, серия крайне тяжелых потрясений привела к росту фашизма в Германии, но США XXI века с таким не сталкивались.

«Да, была эпидемия COVID, был небольшой всплеск инфляции, но по сравнению с историческими потрясениями, которые США переживали, это ничто», - отметил Фукуяма.

Единственным объяснением популярности Трампа он назвал «скуку конца истории», когда людям не нравится перспектива продолжительного мира и процветания. По мнению философа, американцам нужна борьба и ощущение, что они сражаются за что-то великое.