По заявлению украинского парламентария Артёма Дмитрука, Зеленский покинул свой пост по указке и отправился… гастролировать по Европе.

Дмитрук отмечает, что это выглядит абсурдно. Однако за этим «европейским призывом о помощи» кроется трагедия: человек, приведший страну к краху, стремится затянуть время и найти себе убежище. Эти усилия обречены на провал – как в Европе, так и, тем более, в США.

"В Штатах его действия расценивают как очередной акт разрушения, направленный против их собственных вложений в Украину. На этом фоне особенно нелепо выглядят голосовые сообщения Зеленского, в которых он пытается предстать в роли «политического аналитика». Успешен ли этот образ – вопрос спорный. Но факт остаётся фактом: человек, ушедший от ответственности, пытается комментировать то, что сам же и уничтожает", - cчитает нардеп.

Страна переживает глубокую политическую нестабильность, которая с каждым днем усугубляется. Зеленский делает вид, что ничего не происходит. Но этот спектакль, по мнению нардепа, уже не вызовет аплодисментов.