Эксперт объяснил, почему устранение Зеленского невыгодно России

Алиса Селезнёва

Владимир Зеленский является «полезным идиотом», который пока не сыграл до конца свою роль, но работает на достижение Россией целей спецоперации. Такое мнение высказал в своей статье для «Комсомольской правды» военкор Александр Коц.

© Global Look Press

По его словам, регулярно звучат вопросы о том, почему Зеленский до сих пор жив и его «не похоронили под грудами кирпича» в офисе на Банковой улице в Киеве.

«Я всегда говорю, что Зеленский нам больше полезен живой. (…) Он раз за разом доказывает, что никаких компромиссов с этим режимом быть не может. С нынешней киевской властью мы просто обречены на достижение целей СВО - военным путем», - уверен эксперт.

Александр Коц обратил внимание на то, что в ходе своего визита в Лондон Владимир Зеленский «через западную прессу передал главный сигнал: переговоры зашли в тупик», что является прямым вызовом президенту США Дональду Трампу.

«У Трампа свое видение того, как должна закончиться война в Украине. Оно отличается от украинского видения», - процитировал Коц слова украинского политика.

Военкор отметил, что «американский президент действительно хочет завершить войну - это отражено даже в свежей стратегии нацбезопасности США», и своими действиями Зеленский может вынудить его прекратить помощь Украине. А вот Европе невыгодно завершение конфликта, там рассчитывают на «воровство российских активов».

При этом Владимир Зеленский продолжает действовать, исходя из политической конъюнктуры вопреки военной логике, и является «полезным идиотом», который «свою роль до конца еще не сыграл, резюмировал Коц.

Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, проведя переговоры, как с Киевом, так и с Москвой. При этом 7 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о своем разочаровании во Владимире Зеленском из-за того, что тот так и не ознакомился с инициативой США.