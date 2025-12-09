Владимир Зеленский является «полезным идиотом», который пока не сыграл до конца свою роль, но работает на достижение Россией целей спецоперации. Такое мнение высказал в своей статье для «Комсомольской правды» военкор Александр Коц.

По его словам, регулярно звучат вопросы о том, почему Зеленский до сих пор жив и его «не похоронили под грудами кирпича» в офисе на Банковой улице в Киеве.

«Я всегда говорю, что Зеленский нам больше полезен живой. (…) Он раз за разом доказывает, что никаких компромиссов с этим режимом быть не может. С нынешней киевской властью мы просто обречены на достижение целей СВО - военным путем», - уверен эксперт.

Александр Коц обратил внимание на то, что в ходе своего визита в Лондон Владимир Зеленский «через западную прессу передал главный сигнал: переговоры зашли в тупик», что является прямым вызовом президенту США Дональду Трампу.

«У Трампа свое видение того, как должна закончиться война в Украине. Оно отличается от украинского видения», - процитировал Коц слова украинского политика.

Военкор отметил, что «американский президент действительно хочет завершить войну - это отражено даже в свежей стратегии нацбезопасности США», и своими действиями Зеленский может вынудить его прекратить помощь Украине. А вот Европе невыгодно завершение конфликта, там рассчитывают на «воровство российских активов».

При этом Владимир Зеленский продолжает действовать, исходя из политической конъюнктуры вопреки военной логике, и является «полезным идиотом», который «свою роль до конца еще не сыграл, резюмировал Коц.

Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, проведя переговоры, как с Киевом, так и с Москвой. При этом 7 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о своем разочаровании во Владимире Зеленском из-за того, что тот так и не ознакомился с инициативой США.