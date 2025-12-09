Зеленский сделал неожиданное заявление из-за отставки Ермака

Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о возможных кандидатурах на пост главы его Офиса, при этом допустив, что эта должность останется вакантной, сообщает Страна.ua.

"В любом случае нужно делать выбор, а то если пройдет много времени, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без, поэтому нужно определиться", - поделился своей точкой зрения глава киевского режима.

Претендентами на должность Зеленский назвал главу минобороны Украины Дениса Шмыгаля, руководителя ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), первого замглавы МИД Сергея Кислицу, заместителя руководителя Офиса Павла Палису, а также первого вице-премьера Михаила Федорова. При этом глава киевского режима указал на то, что с каждым из них имеются проблемы.

НАБУ и САП 28 ноября провели обыски у главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетической сфере.

При обыске НАБУ у Ермака обнаружили куклу вуду и оккультные предметы

В тот же день Владимир Зеленский проинформировал, что Ермак написал заявление об отставке. Спустя некоторое время глава киевского режима подписал указ о его увольнении.