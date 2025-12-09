Бывший генпрокурор Молдавии, депутат от оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло заявил, что у власти в стране находятся коррупционеры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Стояногло, руководство Молдавии говорит о борьбе с коррупцией, чтобы скрыть текущее состояние дел. Депутат подчеркнул, что денег у жителей Молдавии становится всё меньше, цены на газ растут, а дороги так и остаются недостроенными.

«О коррупции во власти всегда говорят в прошедшем времени. <…> Это удобно. Не раздражает и не портит рейтинги тех, кто у власти сегодня», - заявил Стоянгло.

Ранее бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Молдавия «погибает», так как ее население сокращается, а больше трети граждан живут в нищете. Главным «достижением» нынешних властей экс-президент назвал «расширение кладбищ по всей стране» и разрушение населенных пунктов.

По мнению Воронина, перед парламентскими выборами Кишинев использовал различные способы «подкупа». Он заявлял, что власти пытались привлечь людей на свою сторону с помощью «подачек».