Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, «чтобы её не было»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны и никого не рассматривает в качестве противника, однако активно готовится к возможному конфликту, чтобы его предотвратить. Его слова приводит агентство Белта.

«Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но, тем не менее, мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем», — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что все интересы Белоруссии сосредоточены внутри государства и не выходят за его границы.