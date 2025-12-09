Объявление войны с русским языком на Украине стало крупной ошибкой Киева, поскольку такие меры не способствуют единству страны. Об этом пишет британский журнал The Spectator. "Война Украины с русским языком — ошибка… Киев лишил русский язык защиты, предусмотренной Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Культурные борцы как внутри страны, так и за рубежом приветствовали это как победу; на самом деле этот шаг затрагивает интересы миллионов русскоязычных украинцев, разделяет страну", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующий шаг Украины станет "самоубийственным". Говоря об исключении Верховной радой русского из перечня языков, подлежащих защите, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России проведут анализ финального текста документа об этом. Она отметила, что в Москве уже давали оценку проводимой Киевом насильственной дерусификации, отмечая, что такая политика все чаще в последнее время дает сбои и вызывает противоположный эффект. 3 декабря украинский народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине Европейской хартией языков.

