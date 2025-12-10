Трамп назвал слово «пошлина» своим любимым

Президент США Дональд Трамп признался, что его любимым словом является «пошлина».

Об этом он заявил в ходе выступления в штате Пенсильвания.

«Помните, когда я говорил «пошлина»? Моим любимым словом является «пошлина», — приводит слова американского лидера NBC News.

Глава Белого дома пояснил свой выбор тем, что пошлины приносят сотни миллиардов долларов в бюджет США, обеспечивают приток инвестиций в страну, а также оказывают существенную помощь американским фермерам.

Ранее Трамп пообещал американцам по $2 тыс. из денег, полученных благодаря пошлинам.