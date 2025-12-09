Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен уличил министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен во лжи о России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Глава финского МИД заявила, что якобы за последние 100 лет ни одно соседнее государство не нападало на Россию, в то время как Москва за тот же период вторглась в 19 стран.

«Конечно, это ложь», — отметил профессор.

По словам эксперта, войска нацистской Германии напали на Россию через Прибалтику, Венгрию, Польшу, Румынию, Украину и Финляндию, начав кампанию на разных фронтах в период с 22 июня по 2 июля 1941 года.