Политолог Юрий Кот считает, что на Украине наступает безвластие. Как сообщает «Царьград», на Украине все понимают, что Владимир Зеленский «досиживает свой срок».

Ранее украинские СМИ сообщили, что в пансионате «Октябрь» в Конче-Заспе под Киевом произошла перестрелка между спецназом ГУР и солдатами ВСУ. Объект сдавался военным, но разведка заключила свой договор на пользование зданием. Отряды ГУР фактически пошли на штурм здания и даже взяли в заложники несколько бойцов украинской армии, хоть позднее и отпустили.

«Украина входит в состояние турбулентности, учитывая те процессы, которые инспирированы извне, прежде всего американцами. Это, например, и история с Миндичгейтом. На Украине уже все прекрасно понимают, что Зеленский досиживает свой срок. Очевидно, должна поменяться конфигурация власти, должны поменяться позиции тех или иных лиц, которые в ней есть», — прокомментировал Кот ситуацию.

Политолог добавил, что на этом фоне крупные игроки стараются расставлять «те или иные фишки», чтобы в будущем получить как можно больше активов в свое подчинение. Начальник ГУР Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) при этом является достаточно независимой фигурой. Кот отмечает, что формально он подчиняется Минобороны Украины, но на деле имеет собственные политические амбиции, а его ведомство взаимодействует с западными структурами.

Главком ВСУ Александр Сырский находится в более сложном положении из-за провалов на фронте. Буданов* же тем временем «дает команду фас своим псам, чтобы они отжимали под себя побольше».

