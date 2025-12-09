Обзор иноСМИ: почему Франция укрывает активы России и чем Мерц разочаровал Дитера Болена

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Дитер Болен разочарован в Мерце, как и многие немцы»

Один из основателей группы Modern Talking Дитер Болен известен своей прямолинейностью. Он поделился своими взглядами на немецкую политику в интервью Bild. Когда-то возлагавший надежды на Фридриха Мерца, Болен теперь смотрит на немецкого канцлера с разочарованием. Год назад певец несколько раз говорил по телефону с Мерцем, который тогда ещё не был канцлером. Сообщалось, что ведущий политик ХДС даже хотел сделать Болена одним из своих советников. Дитер был воодушевлён, но год спустя все изменилось. В Беседе с Bild певец подчеркнул, что он разочарован, «как и многие немцы». По его словам, команда Мерца дала много обещаний, не не выполнила их. Во время предвыборной кампании ХДС и СДПГ были «как кошки с собаками», а затем вдруг сформировали коалицию. Болен считает, что такая коалиция не могла сработать.

Болен подчеркнул, что Мерц должен иметь решающее слово и занимать твердую позицию. ХДС получила на выборах гораздо больше голосов, чем СДПГ. Не может быть так, чтобы меньший партнер всегда добивался своего, отметил певец. Он указал, что малый и средний бизнес в Германии постоянно подвергается притеснениям. Также Болен заявил, что Германия утратила инновационное преимущество в экономике, а китайцы теперь производят более качественные авто. Болен добавил, что предыдущее правительство было «почти смешным», а экс-канцлера Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок «нельзя было воспринимать всерьез». Певец добавил, что новый министр Йоханн Вадефуль с его мнением, что Россия всегда будет врагом Германии, неприемлем на посту главы МИД. Болен отметил, что «раньше таких министров немедленно уволили бы».

«Франция укрывает российские активы»

ЕС оказывает на Францию ​​всё больше давления, требуя использовать российские государственные активы, заблокированные в частных французских банках, для поддержки Украины, сообщает Financial Times. Речь идет о сумме в 18 миллиардов евро. FT утверждает, что Париж уже более двух лет скрывает, в каких именно банках находятся эти активы. Активы вновь оказались под пристальным вниманием ЕС, так как Еврокомиссия (ЕК) работает над планом предоставления Украине кредита, обеспеченного активами российского Центробанка. Бельгия, на территории которой находится основная часть заблокированных активов, выступает против идеи ЕК. Бельгийское правительство требует, чтобы активы во Франции и других странах также вошли в возможное кредитное соглашение.

Французские чиновники не согласны - они подчеркивают, что на активы в коммерческих банках распространяются иные контрактные обязательства, чем на бельгийский депозитарий Euroclear. Компания извлекла прибыль от российских активов - в основном за счет погашения ценных бумаг. Полученная прибыль была признана «непредвиденной» и пошла на погашение кредита для Украины на сумму в 50 миллиардов долларов. Частные кредиторы, наоборот, обычно обязаны выплачивать проценты по депозитам.

«Америка Трампа против Европы: столкновение цивилизаций»

Взгляд администрации президента США Дональда Трампа на «западную цивилизацию» основан на расе, христианстве и национализме - это продемонстрировала новая американская доктрина национальной безопасности, пишет Financial Times. Европейская же версия «западной цивилизации» - либеральная. Первой в списке целей новой доктрины США значится победа над «массовой миграцией». В документе подчеркивается, что всего через несколько десятилетий некоторые страны НАТО будут иметь большинство «неевропейского населения». В действительности, согласно демографическим прогнозам, именно США к 2045 году станут страной, где «большинство населения составят небелые».

Чтобы спасти Европу от «цивилизационного забвения», администрация Трампа предлагает «взращивать сопротивление нынешнему курсу Европы внутри самих европейских стран». Это означает поддержку националистических, антимигрантских партий - «Альтернативы для Германии», «Национального объединения» Марин Ле Пен и других. По версии FT, США ставят Европе «почти неприкрытый ультиматум»: либо ЕС отказывается от политики, которую не одобряет Белый дом, либо США пересмотрят свое участие в НАТО. Штаты выступают против самого существования Евросоюза, изображая его как враждебный «глобалистский» проект. Если эта логика будет реализована, результатом может стать выход США из НАТО и стратегическое сближение с Россией, считает автор FT. По его мнению, сейчас идет борьба между двумя моделями Запада, «сталкивающая лбами» США и Европу.

«Российская подлодка «Хабаровск» вызвала переполох в Британии»

Когда в ноябре Россия спустила на воду арктического порта Северодвинск свою новейшую атомную подлодку «Хабаровск», это вызвало переполох в британских оборонных кругах, пишет Financial Times. Новые ядерные «торпеды Судного дня» «Посейдон» теоретически способны вызвать радиоактивное цунами, но специалистов по подлодкам особенно заинтересовала передовая технология шумоизоляции субмарин. Новые водометные двигатели, композитные покрытия корпуса и усовершенствованные насосы охлаждения реактора за последние десятилетия резко снизили акустические сигнатуры российских атомных субмарин - до такой степени, что они стали практически беззвучными. «Хабаровск» способен бороздить просторы мирового океана, оставаясь практически незамеченным. В Европе считают, что это представляет серьезную угрозу не только для европейских судоходных путей, но и для обширной сети подводной инфраструктуры.

Это главный вызов, с которым столкнется военно-морской флот Британии, разработавший планы по созданию нового поколения сенсорных технологий. Сэр Гвин Дженкинс, первый лорд адмиралтейства Великобритании, заявил в понедельник, что военно-морское превосходство Лондона в Атлантике, сохранявшееся со времен Второй мировой войны, находится под угрозой. План ВМС Британии под названием «Атлантический бастион» предусматривает использование современных противолодочных фрегатов Type 26, самолетов P-8 Poseidon и более новых автономных морских беспилотников, оснащенных акустическими датчиками, для защиты британских и ирландских вод от подлодок противника. Однако российским стратегическим подводным лодкам больше нет необходимости покидать российский бастион, сказал FT один бывший норвежский подводник. Он отметил, что их баллистические ракеты уже способны достать США и Европу.

3I/ATLAS может «посеять» на Земле инопланетную жизнь

Физик-теоретик Ави Лоуб предупредил, что Земле предстоит «свидание вслепую» с межзвёздным гостем-«серийным убийцей» 3I/ATLAS , который может «посеять жизнь» на планете, пишет таблоид Daily Star. По данным ученого, на объекте обнаружены молекулы метанола и цианистого водорода - газов, которые являются «предшественниками сложной органической химии, связанной с зарождением жизни».

Загадочный объект размером с Манхэттен мчится к Земле со скоростью более 200 тысяч километров в час и может представлять угрозу, поскольку содержит «химического оружие», сравнимое с теми, что использовали Франция, США и Италия во времена Первой мировой войны. По версии ученых, 3I/ATLAS может оказаться «серийным убийцей», распространяющим яд. Однако аномально большое соотношение метанола и цианистого водорода 3I/ATLAS предполагает «дружелюбную природу этого межзвездного гостя», подчеркнул Лоуб. Большинство его коллег считают, что этот космический объект диаметром 19 километров - безобидная комета, летящая в один конец через Солнечную систему.