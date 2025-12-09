Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Мирный план хозяина Белого дома на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украина не обязана отказываться от территорий, поделился подробностями автор публикации.

В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил разочарование тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине.

«Это угроза»: на Западе возмущены новой выходкой Зеленского

В тот же день Зеленский заявил, что в переговорах по разрешению украинского кризиса по-прежнему нет единой позиции по будущему Донбасса.