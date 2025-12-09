Саркози пожаловался на ад в тюрьме

Французский экс-президент Николя Саркози пожаловался на ад, устроенный соседями в тюрьме.

C новой книгой бывшего главы Пятой республики «Дневник заключенного» ознакомился американский журнал Politico.

«Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — делится 23-й президент Пятой республики.

Другой сосед-арестант, вспоминает Саркози, постоянно стучал ложкой по решетке камеры и пел песни из мультфильма «Король Лев».

Подушки в камере, по словам Саркози, были сделаны из странного материала, напоминающего пласти, и спать на них было тяжело.

«У меня никогда не было более жесткого матраса, даже когда я служил в армии», — жалуется бывший хозяин Елисейского дворца.

В октябре суд Парижа признал 70-летнего Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании ныне покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи в период с 2005 по 2007 год. Его заключили в парижскую тюрьму Санте.

Находясь в неволе, он подавал ходатайство об освобождении под залог. Бывший президент даже радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье, согласившись есть только йогурт.