Игнорирование Владимиром Зеленским американской мирной инициативы многое говорит о его отношении к переговорам с Россией. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, пишет РИА Новости.

Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, проведя переговоры как с Киевом, так и с Москвой. При этом 7 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о своем разочаровании во Владимире Зеленском из-за того, что тот так и не ознакомился с инициативой США.

«Выходит, что Зеленский даже не читал предложенный Трампом мирный план. Это многое говорит о том, как именно он относится к переговорам с Россией», — констатировал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению финского политика, попытки Зеленского выиграть время для продолжения боевых действий являются «угрозой, как для Украины, так и Европы».