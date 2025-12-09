МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Особое начало: на утренней латиноязычной мессе отца Даниила молились о мире в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, где располагается католическая община Москвы", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав соответствующие фотографии.