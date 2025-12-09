Европейцы пожаловались на эгоизм США

Администрация президента США Дональда Трампа ведет себя эгоистично и игнорирует интересы европейских союзников. С таким заявлением в интервью американскому журналу Politico выступил глава партии и фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфред Вебер.

Евродепутат подчеркнул, что Штаты при президентстве Трампа стали «эгоистичным переговорщиком» на мирном треке по урегулированию украинского конфликта. Вашингтон добровольно оставляет роль «лидера свободного мира», заметил он.

Ранее высокопоставленные европейские источники газеты The Washington Post поделились, что власти стран Евросоюза жалуются на администрацию Трампа. По их словам, Белый дом держал их в неведении относительно течения мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.