Президент США Дональд Трамп, выражая раздражение позицией Киева, может отстранить от участия в мирных переговорах не только европейских лидеров, но и самого Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал американский политический обозреватель и бывший чиновник Стив Гилл.

«Тот факт, что президент Трамп заявил о принципиальном согласии с президентом России Владимиром Путиным по 28 пунктам [мирного плана], в то время как Зеленский "даже не удосужился их прочитать", указывает на растущее раздражение Трампа по поводу Украины и Зеленского. Это приведет к отстранению от переговоров не только европейцев, но, возможно, и самого Зеленского», — сказал Гилл.

По его словам, в окружении американского лидера все чаще сомневаются, обладает ли Зеленский политической волей и властью, чтобы действительно завершить конфликт.

Россия и Украина отвергли мирный план Трампа

Ранее Трамп заявил о разочаровании в украинском президенте, который, по его словам, не ознакомился с проектом мирной сделки. Напомним, 3 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, где обсуждались варианты урегулирования.