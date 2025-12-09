В Германии разгорелась дискуссия вокруг опубликованных расшифровок разговора канцлера ФРГ Фридриха Мерца с европейскими партнерами. В этих беседах он выражал сомнения в надежности США и призывал украинскую сторону проявлять осторожность в контактах с американскими переговорщиками. Как пишет издание Tagesschau, в России быстро отреагировали на утечку, причем реакция носила откровенно ироничный характер.

«Кремль с насмешкой отреагировал на предупреждения, прозвучавшие во время телефонного разговора», – пишут авторы немецкого издания.

В материале отмечается, что специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, участвующий от российской стороны в диалогах с США, прокомментировал риторику канцлера ФРГ: «Дорогой Мерц, ты даже не в игре».

Дмитриев ответил, что Мерц сам вывел себя из числа активных участников дипломатического процесса из-за своих резких заявлений, политических шагов, призывов к усилению конфликта и нереалистичных инициатив.

Мерц пригрозил России и дал обещание Украине

По информации Tagesschau, в Германии подобная реакция Москвы вызвала явное раздражение. Представители правительства ФРГ отказались давать комментарии по поводу скандала, однако продолжили публично обвинять Россию в срыве переговорного процесса, передает АБН24.

Ранее «ФедералПресс» писал, что европейские лидеры запретили Зеленскому подписывать соглашение с Россией.