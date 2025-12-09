Позиция России в контексте ухудшения отношений Токио и Пекина из-за Тайваня удивила Китай. Как пишут колумнисты издания Sohu, Москва оказала Пекину дипломатическую поддержку именно в тот момент, когда Япония заручилась одобрением западных партнеров.

© Вечерняя Москва

Авторы материала отмечают, что напряженность обострилась после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая пообещала военный ответ на попытки Пекина установить контроль над Тайванем. Эти высказывания ухудшили двусторонние отношения.

Позднее в МИД РФ подчеркнули, что заявления японских властей лишь способствуют эскалации в регионе. В Китае отметили, что дипломатическая поддержка Москвы последовала в момент, когда Токио заручился поддержкой Запада.

Уточняется, что Россия не связана с Китаем военными союзами и не была обязана вмешиваться. Позиция Москвы продемонстрировала готовность оказывать политическую поддержку даже без формальных обязательств. Китайские журналисты расценили это как жест настоящего союзничества, передает «АБН 24».

Ранее китайские аналитики отметили любопытную реакцию России на скандал в Японии, связанный с вопросом принадлежности Курильских островов. Как сообщили авторы китайского издания Baijiahao, новый виток напряжения вызвал визит японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады на мыс Носаппу.